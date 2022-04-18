В Украину и страны ближнего зарубежья готовы выехать более тысячи немецких врачей для оказания помощи раненым в ходе войны.

Об этом сообщил медицинский президент Клаус Рейнхардт, передает RND.

По его словам, в Украине не хватает не только лекарств, но и персонала. Немецкая медицинская ассоциация создала портал, где врачи могут зарегистрироваться для получения назначения на месте.

Более 1100 врачей из Германии зарегистрировались на онлайн-портале Немецкой медицинской ассоциации, чтобы помогать лечить больных и раненых в Украине или странах ближнего зарубежья.

"Цифра показывает, насколько велика солидарность между медиками и народом Украины. Ведь эта задача может быть опасна для жизни", - сказал Рейнхардт.

Ранее мы писали, что в Украине намечается новый виток дефицита и подорожания лекарств.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.