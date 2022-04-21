На занятых Россией территориях Харьковской области "после стабилизации ситуации" может пройти "референдум или опрос граждан о политическом будущем области".

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил Виталий Ганчев, которого представили как "главу временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области".

Вопрос, который хотят вынести на "референдум", Ганчев не озвучил, но заявил, что "люди желают скорейшего решения о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации".

"То есть "референдум" может быть о присоединении к России", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

О Виталии Ганчеве известно, что до Майдана он был работником полиции (в звании подполковника) в Харьковской области, а затем служил в "ЛНР".

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