Пенсионерка, проживающая в Мариуполе, во время эвакуации из оккупированного города решила забрать с собой своего домашнего любимца – петуха Тошу. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

В ведомстве сообщают, что пенсионерка пояснила, что не могла оставить своего друга, с которым они вместе пережили бомбежки и голод.

"Как же я оставлю своего друга Тошу на войне? Мы же с ним и бомбежки, и голод пережили", - сказала пенсионерка.

В то же время один из украинских волонтеров сообщил, что женщина после выезда из оккупации эвакуировалась в Польшу.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.