"Мы с ним и бомбежки, и голод пережили". Пенсионерка вывезла из оккупированного Мариуполя своего петуха. Видео
Пенсионерка, проживающая в Мариуполе, во время эвакуации из оккупированного города решила забрать с собой своего домашнего любимца – петуха Тошу. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
В ведомстве сообщают, что пенсионерка пояснила, что не могла оставить своего друга, с которым они вместе пережили бомбежки и голод.
"Как же я оставлю своего друга Тошу на войне? Мы же с ним и бомбежки, и голод пережили", - сказала пенсионерка.
В то же время один из украинских волонтеров сообщил, что женщина после выезда из оккупации эвакуировалась в Польшу.
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