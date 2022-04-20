Заканчивается 56-й день войны в Украине.

Российские войска пытаются выйти на рубежи, которые позволят ему окружить силы ВСУ в районе Северодонецка. Также продолжается движение РФ к границам Донбасса со стороны Изюма на Славянск.

Идет наступление и с юга - как в Донецкой области, так и в Запорожской.

Одновременно на Западе начали всерьез обсуждать нейтральный статус Украины после войны - под какие гарантии он будет утвержден.

Но самая важная тема для разговоров сегодня - это шансы Украины или России выйти победителем или хотя бы не проиграть битву за Донбасс.

Анализируем главные события и заявления 56-го дня войны.

Ситуация на фронте 20 апреля

Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, ведутся на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС.

На севере донецко-луганского региона идут два основных вектора российского наступления.

Первый - к югу от Изюма в направлении Славянска. Там противник, как заявляет Генштаб пытался взять села Сулиговка и Дибровное уже в 5 километрах до границы Донецкой области. В Дибровном "имел частичный успех". А вот находящееся рядом Долгенькое россиянам взять не удалось (о боях там мы писали еще во вчерашнем итоговом выпуске). Причем, как отмечается в сводке Генштаба, в боях под Долгеньким противник действовал в форме украинского образца.

Судя по расположению сел, россияне обходят Долгенькое с запада. Но вектор движения все тот же - вдоль трассы Харьков-Ростов на Славянск.

Второй вектор - на запад от агломерации Рубежное-Северодонецк-Лисичанск. От недавно захваченной Кременной противник россияне могут попытаться зайти в тыл группировке ВСУ, защищающей Северодонецк и Личисанск.

Чуть западнее еще одна группировка российских войск развивает наступление около Лимана (город к северо-востоку от Славянска).

Россияне заявляют, что уже взяли Торское, от которого открывается путь на Северск - также в тыл "Северодонецке-лисичанской" группе украинских войск.

Также идет штурм Попасной, которая позволяет не только выйти на границу Донецкой области в районе Бахмута, но и попытаться замкнуть кольцо вокруг все той же северодонецкой группировке ВСУ с юга (в частности, перерезать трассу на Бахмут).

По российским телеграм-каналам уже расходятся слухи, что украинская армия начала выходить из Северодонецка и Лисичанска, чтобы не оказаться в котле. А также о том, что Рубежное уже взято. Но оба сообщения сводка Генштаба ВСУ опровергает. Там заявляют, что противник в Рубежном успеха не имел.

На юге Донецкой области бои идут у границ региона на запад от Волновахи - российские войска уже в районе Ровнополя - и под Великой Новоселкой у села Сторожевого.

То есть движутся к административным границам области, а также севернее - с дальней перспективой выхода в тыл донецкой группировке ВСУ в районе Курахово и Марьинки.

К границам Донецкой области подходят и со стороны Запорожской - противник наступает в направлении села Темировка, которое расположено в 15 километрах западнее Великой Новоселки. При этом Гуляполе, на которое также идет наступление, находится под контролем ВСУ.

Днем сводку основных событий озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

- На Харьковщине идут бои — несколько населенных пунктов отбиты у противника;

- Противник безуспешно пытался штурмовать Рубежное и Попасную;

- На Запорожском направлении противник безуспешно пытался продвигаться в районе Гуляйполя. ВСУ ведут активную маневренную оборону;

- Мариуполь держится, идут бои в районе "Азовстали" (западные эксперты дают от нескольких дней до нескольких недель продолжения сопротивления в городе).

- На Херсонском – противник пытается наступать в сторону Николаева (напомним, что вчера Генштаб ВСУ тоже отметил это наступление, но назвал его тактическим, то есть направленным на улучшение существующих позиций).

Что касается Мариуполя, то там события развивались по нескольким направлениям.

Во-первых, впервые за многое время Украина заявила, что договорилась с Россией о гуманитарном коридоре для выезда гражданского населения из Мариуполя. Однако, на момент публикации, еще не было подтверждения, что этот коридор заработал.

Во-вторых, россияне объявили вновь о прекращении огня и о коридоре для выхода украинских военных (для сдачи в плен) и гражданского населения (для эвакуации) из Азовстали. Опять же достоверно неизвестно - воспользовался ли кто-то этим предложением. Российские СМИ сообщают о том, что вышло более 20 гражданских. Но подтверждений этому нет.

В-третьих, Россия дает понять, что не заинтересована в обмене Медведчука на украинских военных. "По данном сюжету новостей нет", - сказал Песков.

В-четвертых, сегодня вновь начала обсуждаться тема участия одной из стран НАТО в эвакуации гражданского населения из Мариуполя. О ней сказала госсекретарь США Виктория Нуланд. Имеется в виду, очевидно, Турция, которая ранее предлагала эвакуацию из Мариуполя морским путем. Но сегодня же в разговоре с главой турецкого МИД Лавров дал понять, что Россия тут не будет идти на какие-то уступки, а в тяжелой гуманитарной ситуации обвинил украинских военных, которые "отказываются воспользоваться гуманитарными коридорами, объявляемыми российскими войсками".

В-пятых, в военном плане в Мариуполе продолжается штурм Азовстали, которая, как заявляет Россия, остается последним очагом сопротивления украинских войск в городе. В тоже время, по украинским данным, еще одна зона сопротивления осталась в приморском районе. В тоже время, сегодня прошла информация, что из района порта на Азовсталь сумели прорваться пограничники и полицейские.

Получится ли у России на Донбассе?

Это главный вопрос, который обсуждается сейчас в мире. А с началом более активных действий РФ на востоке Украины (кто-то их считает уже началом крупномасштабного наступления, а кто-то нет) этот вопрос звучит все громче.

Позиция украинской власти - враг будет разбит или по крайней мере остановлен. Аргументы, которые озвучиваются как Банковой, так и украинскими экспертами, приводятся такие:

1. Укрепрайоны, построенные за 8 лет на Донбассе,

2. Не слишком большой перевес противника в живой силе. Россиян и сил "ЛДНР", по разным оценкам, около 60-70 тысяч на Донбассе, украинцев около 44 тысяч, по заявлению Зеленского. Для наступления считается, что перевес должен быть двух- или трехкратным.

3. Массовые поставки западных вооружений - особенно противотанковых средств и ПЗРК - частично нивелируют превосходство РФ в авиации и бронетехнике.

По тем же причинам и многие западные эксперты считают, что наступление россиян не будет успешным.

Хотя и не все. В западной прессе публикуются и другие оценки.

Британская Daily Mail, например, со ссылкой на военного аналитика Джастина Бронка пишет, что украинская армия вряд ли сможет держать оборону на открытых пространствах, из которых состоит весь Донбасс. У России есть превосходство в воздухе, артиллерии и бронетехнике.

Поэтому единственной стратегией ВСУ будет запереться в городах, а это прямой путь к "котлам", которые рано или поздно уничтожат.

Также, считает издание со ссылкой на британских военных аналитиков, у России меньше проблем с логистикой, поскольку она получает припасы со своей территории, которая примыкает непосредственно к зоне боевых действий. А Украина везет оружие с запада на восток за 1400 километров - да еще и по территории, которая простреливается российскими ракетами.

В то же время, на Западе идут дискуссии, сможет ли Россия этими преимуществами в полной мере воспользоваться и как быстро сможет восполнять потери (ВСУ, как считают в Европе и США, уже доказали свою высокую мотивированность и организованность). От этого и будет зависеть исход битвы. А возможно и всей войны.

Кто станет гарантом Украины?

На фоне разворачивающейся битвы за Донбасс, довольно неожиданно сегодня оказалась реанимирована тема с переговорами. О ней говорили и в Москве, и в Киеве, и на Западе.

Говорили со скепсисом, но, тем не менее.

Москва, в очередной раз завив, что "Киев тормозит переговоры", сказала, что передала украинской стороне некий документ по мирному соглашению и ждет теперь ответа. В Киеве, по сути, получение документа подтвердили, заявив, что это ответ России на стамбульские предложения Украины. И теперь этот ответ изучается.

Но главное - новое дыхание сегодня получила казалось бы заброшенная тема с международными гарантиями Киеву после войны.

Ее начали поднимать после вчерашней видео-встречи Байдена с лидерами стран, от которых Украина просит гарантии безопасности.

По итогам этой встречи агентству Bloomberg стало известно, что Франция готова стать гарантом безопасности Украины и поставлять ей оружие в случае агрессии. Но подпишутся под этим французы только после завершения войны (то есть, сперва должны договориться между собой Украина и Россия).

Также Париж видит в качестве со-гарантов Германию, Италию и Турцию. Причем условия договора позволят каждой стране решать индивидуально, как помочь Украине в случае необходимости - в отличие от системы автоматического реагирования НАТО.

Отметим, что Украина настаивает на строгих военных гарантиях, аналогичных пятой статье устава НАТО.

А данным газеты Politico во время видео-встречи лидеры стран сошлись на том, что такие гарантии должны быть "достаточно надежными, чтобы избежать новой войны". И для их внедрения нужно будет создавать новую международную структуру.

Что эти разговоры означают?

Что работа по гарантиям не прекращается, даже несмотря на войну. Это подтверждают и в Киеве.

"Рабочие юридические подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины относительно его соответствия международному праву. Идут политические консультации на уровне политических советников стран потенциальных гарантов. Все идет, но параллельно с ожиданием того, что будет происходить на полях столкновения", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

То есть Запад, несмотря на жесткую риторику и заявления, что все решится на поле боя, тем не менее, все-таки обсуждает и формулу, которую войну может прекратить (гарантии безопасности в обмен на нейтральный статус). Причем разговоры идет даже о формировании вокруг Украины некоей системы коллективной безопасности.

Судя по всему, эта модель будет менее обязательной, чем НАТО. Вероятно, речь идет о модели Тайваня, которому те же США помогают оружием и советами, но не несут обязательств самим идти на войну.

Пока неизвестно, идет ли процесс построения системы гарантий хоть в каком-то взаимодействии с Россией (Зеленский говорил, что Запад не будет ничего подписывать с РФ).

Ну и главное - не совсем понятно, как разрешить дилемму, о которой говорит Франция. Она готова дать гарантии, но после окончания войны. А мирный договор без получения гарантий Украина, естественно, не подпишет.

Но то, что Запад уже на довольно высоком уровне обсуждает вопрос гарантий - сигнал к тому, что путь к мирному урегулированию полностью не закрыт. И шансы на прекращение войны путем переговоров сохраняются.