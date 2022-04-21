В Харькове сегодня погибли двое гражданских в результате обстрела Киевского района. Российский снаряд попал в легковой автомобиль.

Об этом сообщает Центр экстренной медпомощи Харьковской области, передает "Суспильне".

Снаряд попал в моторный отсек легковушки "Лада", в результате чего автомобиль с людьми выгорел.

Также ночью российские войска снова обстреляли Харьков. Попали в жилой дом и уничтожили два рынка.

Ранее Терехов рассказал о ситуации в Харькове. Говорит, что география обстрелов сместилась и теперь русские бьют по центру.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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