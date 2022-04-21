За последние сутки Харьков пережил около 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны российских войск. Огонь артиллерии попадал в районы Салтовки, ХТЗ, Алексеевки. По области - в Дергачах, Золочевском направлении, Чугуевском районе. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его данным, в результате обстрелов пострадали пятеро гражданских: трое в Харькове, двое - в Чугуевском районе.

"Уменьшение интенсивности огня - это ложное представление. Спрогнозировать действия оккупантов очень сложно. Поэтому просим жителей без крайней необходимости не покидать места укрытий", - призвал Синегубов.

Также он добавил, что ВСУ защищают Харьков и область, удерживают позиции.

"В Изюмщине горячо, идут постоянные бои. Враг испытывает наши оборонные позиции, но ВСУ удерживают их, нанося оккупантам значительные потери", - сказал глава Харьковской ОГА.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ россияне пытались взять село под Изюмом, переодевшись в украинскую форму.

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