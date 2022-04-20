Во время боев за село Долгенькое Изюмского района Харьковской области был отмечен факт переодевания российских войск в украинскую военную форму.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 20 апреля.

"Противник произвел перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе населенного пункта Дибровное противник проводил наступательные действия, имевшие частичный успех. В районе населенного пункта Старая Гнилица наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отошел. Кроме того, не удалась попытка взятия под контроль населенного пункта Долгенькое. Противник с потерями отступил. Как особенность отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца", - сказано в тексте.

Ранее "Страна" приводила полную вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

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