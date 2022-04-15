В Одесской области на контрольном посту обнаружили мужчину, который в женской одежде планировал попасть в Молдову.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"На контрольном посту пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции и Терробороны обнаружили в такси 26-летнего украинца. Путешественник в женской одежде планировал попасть в Молдову. При себе также имел временное удостоверение военнообязанного", - говорится в сообщении.

В результате на мужчину открыли административное производство по факту незаконного пересечения границы.

Ранее "Страна" рассказывала, как украинцы бегут от войны через молдавскую границу.

Напомним, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.