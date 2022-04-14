Возможный русский след обнаружили в деле о задержании в Закарпатье мужчин, которые пытались незаконно пересечь госграницу Румынии. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В ходе обысков в квартире фигуранта дела правоохранители изъяли средства связи, транспорт, банковские карты, которые могли использоваться для незаконной деятельности. В доме мужчины обнаружили немало пророссийской атрибутики и просроченное удостоверение уполномоченного представителя администрации президента России. Подлинность документа будут изучать эксперты", - говорится в сообщении.

Напомним, украинец пытался сбежать за границу от мобилизации с липовой справкой, за которую отдал 210 тысяч.