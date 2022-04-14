28-летний украинец в период войны пытался выехать за границу с липовой справкой военно-врачебной комиссии, за которую он заплатил 210 тысяч гривен. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня в полночь из Украины пытался уехать наш земляк 1994 года рождения. Пограничникам он предоставил справку военно-врачебной комиссии, которая якобы выдана Черновицким РТЦК и СП. Впоследствии правоохранители выяснили, что эту липу за 210 тысяч гривен ему изготовил знакомый в Одессе", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе напомнили, что это признаки уголовного правонарушения по двум статьям УК - "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" и "Уклонение от призыва по мобилизации".

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, украинскую власть призвали упорядочить списки волонтеров и открыть реестр разрешений на выезд из страны.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

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