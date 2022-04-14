В Украине действует бесконтрольная выдача волонтерских и других подобных разрешений и в списках волонтеров очень часто появляются "нужные" люди с депутатскими значками, которые получают право на выезд из страны в условиях войны. На это проблему обратил внимание бизнесмен Сеяр Куршутов.

"Абсолютно бесконтрольная выдача волонтерских и прочих подобных разрешений, главами военных администраций и ведомств. Появились целые телеканалы, футбольные команды в списке сотрудников которых, наряду с реальными сотрудниками, появляются "нужные" люди и друзья собственников. Также появились "волонтеры" с депутатскими значками, которые получили разрешение на выезд, т.к. лично едут забирать подержанный пикап с правосторонним рулем", - говорится в сообщении бизнесмена в соцсети.

Бизнесмен называет такую практику позорной и призывает принимать меры.

"Сделать реестр разрешений на выезд публичным, если нет времени/возможности контролировать их выдачу", - предлагает Куршутов.

По его словам месяц назад удалось поднять резонансный вопрос, касающийся пропуска пограничниками мужчин призывного возраста за взятку.

"Всплыли и продолжают всплывать конкретные факты (тупицкий, дидковский и другие). Главное - "бизнес" пограничных оборотней был прекращён. Во многом, усилиями главы ДПСУ и политической волей Президента", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях украинскую власть призвали проработать пути экспорта на Запад ради выживания бизнеса.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.