Украинский бизнес призывает правительство в условиях войны разрабатывать новые варианты транспортировки товара - от железнодорожной логистики в румынские, польские и прибалтийские порты до увеличения количества курсирующих по Дунаю паромов. Об этом заявил бизнесмен Сеяр Куршутов. По его мнению, именно от этого зависит выживание бизнеса в нашей охваченной войной стране.

"Я практически уверен, что руководство страны понимает, что помимо войны, одним из основных вызовов 2022 года будет экспортная логистика в условиях блокады наших морских портов. Это вопрос выживания бизнеса, обеспечивающего миллиарды долларов экспортного ВВП и миллионы рабочих мест", - говорится в сообщении бизнесмена в соцсети.

По мнению Куршутова, также необходимо срочно внести изменения часть 1 статьи 360 таможенного кодекса Украины и включить экспорт товаров в приоритетный порядок таможенного оформления.

"Это ускорит время проведения таможенных процедур и даст возможность бить по рукам таможенников и прочие контролирующие органы (которые уже активно пишут письма, возбуждают дела, пытаясь совместно с таможенниками кошмарить агроэкспортеров) в случаях необоснованных задержек пропуска необходимых экспортных товаров", - считает бизнесмен.

По его данным, в 2021 году Украина экспортировала только аграрной продукции на 27,9 млрд долларов.

Также бизнесмен посетовал, что глава таможни Вячеслав Демченко "уже 48-й день находится в состоянии медитации и не занимается ничем, кроме покрывания и закрытия глаз на проделки назначенного им же коррупционного сброда, часть из которого, несмотря на письменный приказ руководителя, даже не соизволила вернуться с западной Украины на своё рабочее место в Киев". Поэтому он адресовал свое сообщение в соцсети главе комитета по финансам Даниилу Гетманцеву.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.