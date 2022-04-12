Шри-Ланка - островное государство в Индийском океане - объявила дефолт по внешним долгам, выплаты по всем внешним обязательствам остановлены. Одной из причин там назвали влияние на экономику войны в Украине.

Об этом сообщает министерство финансов государства.

Дефолт объявлен по всем облигациям, всем двусторонним кредитам, кроме своповых договоренностей между ЦБ Шри-Ланки и других стран. Также выплаты остановлены по кредитным соглашениям, номинированным в валюте, с коммерческими банками или иными кредитными организациями.

В Минфине считают, что объявленный дефолт является последним способом предотвратить ухудшение финансового положения в стране в связи с войной в Украине, и что "дальнейшая задержка может привести к необратимым последствиям для экономики Шри-Ланки и нанести потенциально неисправимый ущерб держателям внешних долговых бумаг государства"

Шри-Ланка, с населением в 22 миллиона человек, переживает наихудший кризис с 1948 года. Из-за пандемии государство осталось без туристов, это привело к остановке притока иностранной валюты, которыми Шри-Ланка расплачивалась за импорт. Внешний долг Шри-Ланки - $35 млрд, инфляция в марте - 17%.

Война в Украине влияет на экономику не только самой Украины и страны-агрессора России. Так, в Германии уже заявили, что война ударит по их экономике даже без введения эмбарго на российскую нефть.

Кроме того, сама Россия может вскоре объявить дефолт по внешним долгам - первый с 1917 года. 4 апреля было зафиксировано Москва заплатила инвесторам рубли вместо долларов. Обе операции не были приняты. С того момента начался отсчет 30-дневного льготного периода для исправления ситуации. Если этого не произойдет - Россию 4 мая ждет внешний дефолт.