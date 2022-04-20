Генеральный штаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 20 апреля. По данным штаба, враг пытается продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Сводка опубликована в Фейсбуке ведомства.

Как отметили в Генштабе, противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и воздушную разведку. Он наносит систематические авиационные удары по военным и гражданским объектам, в частности, применяет самолеты дальней авиации.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Но там сохраняется вероятность ракетных ударов подразделениями воздушно-космических сил вооруженных сил России по объектам военной и гражданской инфраструктуры с использованием аэродромной сети и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. Охрана общего с Украиной участка границы осуществляется подразделениями врага в усиленном режиме.

На Слобожанском направлении россияне усиливают группировку армейской авиации вблизи границы Украины. На территории Белгородской области завершено оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок, где сосредоточено более 90 ударных и многоцелевых вертолетов.

Враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

Противник произвел перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе населенного пункта Дибровное противник проводил наступательные действия, имевшие частичный успех. В районе населенного пункта Старая Гнилица наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отошел. Кроме того, не удалась попытка взять под контроль населенный пункт Долгенькое. Противник с потерями отступил. Отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца.

Подразделения россиян продолжают пополнять запасы материально-технических средств с территории РФ.

Продолжается опрокидывание дополнительных подразделений противника. Так, на железнодорожной станции "Купянск-Сортировочный" зафиксирована разгрузка эшелона с вооружением и военной техникой и перемещение артиллерийских подразделений.

На Донецком и Таврическом направлениях противник разведывает маршруты выдвижения и готовится к дальнейшим наступательным действиям в направлении населенного пункта Лиман и выходу на Славянск с северо-востока. Враг продолжает наращивать группировку войск на указанном направлении. С территории РФ перемещены подразделения из состава 90-й танковой дивизии, 41-й общевойсковой армии и 232-й реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа.

Батальонная тактическая группа из состава 150-й мотострелковой дивизии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления.

Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, но потерпел неудачу. Совершал штурмовые действия в направлении Новотошковского, успеха не имел.

Россияне проводят штурмовые действия в районе населенного пункта Попасная.

Продолжаются авиационные удары по инфраструктуре Мариуполя, враг совершает штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".

На Запорожском направлении, при поддержке огня артиллерии, противник возобновил наступление в направлении населенного пункта Темировка.

На Южнобугском направлении артиллерийские подразделения врага вели огонь по позициям ВСУ. Кроме того, армейская и оперативно-тактическая авиация противника производила огненное поражение отдельных объектов.

Враг пытался продолжить ведение штурмовых действий в направлении населенного пункта Александровка, успеха не имел.

Признаков подготовки вооруженных формирований "Приднестровско-Молдавской республики" к участию в вооруженной агрессии против Украины не выявлено. В то же время не исключается привлечение силовых структур указанного государственного образования к ведению диверсионно-террористической деятельности на территории нашего государства.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

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