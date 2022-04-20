Президент Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов обменять российских военнопленных на безопасный проход для гражданских лиц и украинских войск в Мариуполе.

По его сведениям, на заводе "Азовсталь" укрывается около тысячи мирных жителей.

Напомним, сегодня из Мариуполя планируют эвакуировать 6 000 человек.

Ранее мы писали, что Верещук требует от России выпустить гражданских из Мариуполя и "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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