Мариупольский горсовет подтвердил время и маршрут эвакуации. Список локаций
В Мариупольском горсовете подтвердили время и маршрут эвакуации по гуманитарному коридору из города, который согласован на 20 апреля.
Об этом сообщается в Telegram-канале Мариупольского горсовета.
"В 14:00 начнется эвакуация из Мариуполя в Запорожье. Точка сбора и посадки людей в автобусы - улица Таганрогская напротив Пивзавода.
С последующей дополнительной посадкой людей в двух локациях:
- Проспект Победы, 1 возле заводоуправления "Азовстали",
- Бульвар Шевченко на кольце возле Порт-Сити.
Маршрут движения колоны: Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Орехов - Запорожье", - заявили в Мариупольском горсовете.
Карты: t.me/mariupolrada
Напомним, Верещук заявила, что на 20 апреля согласован гуманитарный коридор из Мариуполя для женщин, детей и пожилых людей. Мэр Бойченко заявил, что сегодня планируют эвакуировать 6 000 человек.
Также сообщалось, что мэр Николаева призывает жителей эвакуироваться из города.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.
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