В Мариупольском горсовете подтвердили время и маршрут эвакуации по гуманитарному коридору из города, который согласован на 20 апреля.

Об этом сообщается в Telegram-канале Мариупольского горсовета.

"В 14:00 начнется эвакуация из Мариуполя в Запорожье. Точка сбора и посадки людей в автобусы - улица Таганрогская напротив Пивзавода.

С последующей дополнительной посадкой людей в двух локациях:

Проспект Победы, 1 возле заводоуправления "Азовстали",

Бульвар Шевченко на кольце возле Порт-Сити.

Маршрут движения колоны: Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Орехов - Запорожье", - заявили в Мариупольском горсовете.

Карты: t.me/mariupolrada

Напомним, Верещук заявила, что на 20 апреля согласован гуманитарный коридор из Мариуполя для женщин, детей и пожилых людей. Мэр Бойченко заявил, что сегодня планируют эвакуировать 6 000 человек.

Также сообщалось, что мэр Николаева призывает жителей эвакуироваться из города.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

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