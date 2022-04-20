Мэр Николаева Александр Сенкевич призывает жителей по возможности эвакуироваться из города. По его словам, в ближайшее время не исключена попытка штурма Николаева российскими войсками.

Об этом Сенкевич рассказал в комментарии "Стране".

На сегодняшний день, по его данным, Николаев уже покинули почти 40% местных жителей.

"Раньше мы считали количество людей по потреблению воды и по сбору мусора - таким образом соотносили. На последний момент сравнения мы подсчитали, что около 40% жителей выехали из города. В целом в Николаеве осталось около 250 тысяч людей", - говорит он.

Мэр рекомендует жителям по возможности выезжать из Николаева. Так как Сенкевич не исключает, что в ближайшее время российские войска могут начать штурмовать Николаев со стороны Херсонской области.

"В городе сейчас небезопасно, поэтому прошу горожан по возможности эвакуироваться на случай полномасштабного наступления. Но настрой у нас позитивный, все готовы охранять город. Сейчас строим фортификационные сооружения внутри Николаева, готовимся к возможному прорыву со стороны Херсонской области по всему городу", - подытожил Сенкевич.

Напомним, также Сенкевич рассказал, что Николаев подвергается обстрелам почти каждый день.

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