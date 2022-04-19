Мэр Николаева Александр Сенкевич в комментарии "Стране" рассказал, как городская власть решает проблему с отсутствием воды в городе, которой нет ещё с прошлой недели.

Сенкевич сообщил, что горожане продолжают набирать воду в реке, однако в Николаеве уже работают над восстановлением централизованного водоснабжения.

Ремонтировать водовод, разбитый во время боев, начнут завтра.

"Все это время использовался водовод, который повредили российские войска ракетами со стороны Херсона. Но уже с завтрашнего дня начинается ремонт повреждённого водопровода. Также готовятся альтернативные источники водоснабжения на базе скважин, которые просверлили ещё в 1986 году, после Чернобыльской катастрофы. Сейчас мы подключаемся к этим скважинам, работаем вместе с Минрегионстроем, чтобы обеспечить подачу воды от скважин до станций очистки", - объясняет Сенкевич.

Питьевую воду горожанам развозят на машинах.

"Нам уже прислали пять водовозок с питьевой водой из Херсона, четыре из Одессы и Кропивницкого. Ещё месяц назад мы ожидали подобной ситуации и начали бить скважины - таким образом пробили скважины в наших больницах. Вода из скважин является и технической, и питьевой. Но любую воду, которая подаётся из крана, нужно кипятить", - рассказал мэр Николаева.

Ранее "Страна" уже сообщала, что в Николаеве расконсервировали имеющиеся скважины и готовят новые.

Также мы писали, что город регулярно обстреливают.