Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким прокомментировал ситуацию с водой в городе по состоянию на утро 17 апреля.

Об этом он сообщил в видеообращении утром в воскресенье.

"По воде - насущный вопрос. Разобрались в ситуации - где, чего и как. Либо так, либо иначе - починим. Ну, если что, все равно едет вода, еду скважины бурить - вода будет, так или иначе. Ее будет либо половина от наших нужд, либо мы восстановим и будет, как раньше. В любом случае, будем с водой. Мы не Мариуполь, у нас куча тыла, куча каналов. Уже и очистительные едут установки, опреснители. Многие области откликнулись - водовозки едут. Короче, с водой разберемся, пару-тройку дней надо потерпеть, для того, чтобы выйти в нормальный режим", - сказал Ким.

Напомним, в городе уже пятый день нет централизованного водоснабжения из-за перебитого в ходе боев водовода Днепр-Николаев. Вчера мэр города говорил, что решить проблему быстро не получится.

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