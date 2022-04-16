В Николаеве сложилась катастрофическая ситуация с водой. Центральное водоснабжение не работает четвертый день после того как во время боев повредили водовод Днепр-Николаев.

Люди вынуждены брать воду в реке и у источников.

Мэра Николаева Александр Сенкевич говорит, что проблему быстро решить не получится.

"Вследствие боевых действий была повреждена часть трубы. Там небезопасно. Туда доступа нет. Поэтому быстро восстановить водоснабжение невозможно. Мы ведем консультации с военными как добраться туда и отремонтировать трубу.

Завтра Николаевводоканал начнет развозить по районам техническую воду. Фактически она питьевая, но ее нужно кипятить, поскольку она перевозится в различных резервуарах", - сказал мэр во время прямого эфира.

Ранее мы писали, что в Северодонецке российские войска ударили по водопроводу и продуктовым складам. В результате город остался без воды.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.