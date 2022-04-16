В результате обстрелов Ахтырки российскими войсками почти все дома в городе оказались непригодными для жизни.

Об этом заявил городской глава Павел Кузьменко в интервью "Укринформу".

По его словам, у 25-30% домов есть повреждения от прямых обстрелов, там нет окон, дверей и балконов. 70-75% домов "поражены" холодом. Из-за отсутствия теплоснабжения замерзли батареи, трубы подачи воды.

"У нас практически все многоэтажки в городе, в общей сложности 120, не пригодны для проживания на данный момент. У процентов 25-30 есть повреждения от прямых обстрелов, там нет окон, дверей, балконов… А процентов 70-75 поражены холодом – из-за отсутствия теплоснабжения замерзли батареи, трубы подачи воды. Местные власти и коммунальные службы не могут самостоятельно проникать в квартиры, хозяева выехали, поэтому сложно провести точную оценку состояния систем тепло- и водоснабжения. После проверки всех десятков тысяч квартир уже можно будет что-либо конкретнее говорить", - рассказал Кузьменко.

Ранее мэр Ахтырки Кузьменко рассказал "Стране" о ситуации в городе.

Напомним, война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.