Городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщил, что городские власти и коммунальщики предвидели угрозу нарушения водоснабжения из Днепра, поэтому готовили альтернативные источники.

Об этом сообщает мэра Николаева в своем Telegram.

"Друзья, к этой ситуации мы готовились с начала войны. И мы понимали угрозу остаться без водоснабжения из Днепра", - написал мэр города.

Он также отметил, что за последние четыре недели запущены скважины в Больнице скорой медицинской помощи, больницах №1, 3 и 4, роддоме №2, а также на территории "Николаевоблтеплоэнерго".

По словам мэра, заканчивается подготовка к запуску скважин в больнице №5, детской больнице №2 и роддоме №3. Всеми этими источниками могут пользоваться горожане. Также в городе начнут бурить скважину на территории СК "Заря".

Сенкевич также поблагодарил сотрудников водоканалов из Кропивницкого и Одессы, которые предоставили автоцистерны, а Главное управление ГСЧС в Николаевской области за то, что выдает воду людям в своих частях.

Напомним, водоснабжение в Николаеве было прекращено 12 апреля из-за вражеских обстрелов. Люди вынуждены брать воду в реке и у источников.

Вчера глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что проблема с водой в Николаеве уже решается.

Тем временем война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

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