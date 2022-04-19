Армия России сегодня днем обстреляла Баштанку в Николаевской области. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

Баштанка – город на северо-востоке области, на трассе Николаев – Кривой Рог.

В начале войны за него шли бои ВСУ с российской армией.

Также сегодня российские войска обстреляли и сам Николаев. Загорелись склад и жилой дом.

А утром Генштаб ВСУ сообщал, что российские войска ведут тактические бои под Николаевом.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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