Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что Россия планировала вторгнуться в Беларусь после выборов, которые прошли там в 2020 году, чтобы подавить протесты.

Об этом ГУР Минобороны сообщает в Facebook.

"Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии России к вторжению и захвату территории Беларуси", - сообщает разведка.

В ГУР Минобороны сообщают, что в РФ разработали план вторжения и подавления протестов, вспыхнувших после фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси в 2020 году.

"Оккупация Беларуси планировалась под предлогом предотвращения втягивания России "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами-членами НАТО на Западе", - пишет разведка.

Отмечается, что одним из доказательств подготовки России к военной агрессии против соседней страны является "Легенда к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи". С документом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее в разведке сообщили, что РФ продолжает перебрасывать технику из Беларуси на позиции у Харькова и Северодонецка.

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