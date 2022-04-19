Мэр Николаева Александр Сенкевич в комментарии "Стране" рассказал о военной ситуации в городе.

"С начала войны оккупанты практически каждый день обстреливают Николаев. Парадокс в том, что именно в Николаеве был произведен крейсер "Москва". После его затопления нас начали конкретно бомбить. За вчерашние сутки враг обстреливал город шесть раз разными снарядами: кассетными, большими реактивными ракетами, которые оставляют после себя воронки глубиной 5 метров и шириной 20-30 метров. Одна такая ракета повалила ЛЭП на 130 киловатт", - говорит он.

"Позавчера снаряд прилетел в детский сад, вчера были жилые районы, супермаркеты и автосалоны. За последние сутки ранены два человека. В нынешних условиях это оптимистичный результат. За все время войны в Николаеве погибли 86 человек, среди них один ребёнок. При этом ранены 388 человек, среди них - трое детей", - сообщает мэр.

Сенкевич добавил, что на сегодняшний день Николаев покинули почти 40% местных жителей.

"Раньше мы считали количество людей по потреблению воды и по сбору мусора - таким образом соотносили. На последний момент сравнения мы подсчитали, что около 40% жителей выехали из города. В целом в Николаеве остались около 250 тысяч людей", - говорит он.

Однако мэр рекомендует жителям по возможности выезжать из Николаева. Так как не исключает, что в ближайшее время российские войска могут начать штурмовать Николаев со стороны Херсонской области.

"В городе сейчас небезопасно, поэтому прошу горожан по возможности эвакуироваться на случай полномасштабного наступления. Но настрой у нас позитивный, все готовы охранять город. Сейчас строим фортификационные сооружения внутри Николаева, готовимся к возможному прорыву со стороны Херсонской области по всему городу", - подытожил Сенкевич.

Как писала "Страна", в ночь на 19 апреля Николаев подвергся артобстрелу. В результате случился пожар в жилом доме и складском помещении магазина на Херсонском шоссе.

Также мы писали, что город остался без воды. Но власти восстанавливают водоснабжение.