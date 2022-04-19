В Днепропетровской области враг обстрелял кассетными боеприпасами жилые дома в городе Зеленодольск. Также под огонь попала детская площадка и учебное заведение. Об этом сообщает Днепропетровская облпрокуратура.

19 апреля вооруженные силы российской федерации открыли прицельный артиллерийский обстрел системой залпового огня с кассетными боевыми зарядами по гражданскому населению и объектам инфраструктуры Зеленодольска Криворожского района Днепропетровской области.

Также враг обстрелял и детскую площадку в местном парке отдыха, после этого взрывотехническая служба обнаружила 17 воронок от применения кассетных боеприпасов.

В прокуратуре считают, что такие действия российских оккупантов представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права - Конвенции о запрете кассетного оружия

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в результате ракетного удара по Краматорску один человек погиб и трое ранены.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.