В Днепропетровской области враг обстрелял кассетными боеприпасами жилые дома в городе Зеленодольск. Также под огонь попала детская площадка и учебное заведение. Об этом сообщает Днепропетровская облпрокуратура.

19 апреля вооруженные силы российской федерации открыли прицельный артиллерийский обстрел системой залпового огня с кассетными боевыми зарядами по гражданскому населению и объектам инфраструктуры Зеленодольска Криворожского района Днепропетровской области. 

Также враг обстрелял и детскую площадку в местном парке отдыха, после этого взрывотехническая служба обнаружила 17 воронок от применения кассетных боеприпасов.

В прокуратуре считают, что такие действия российских оккупантов представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права - Конвенции о запрете кассетного оружия

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Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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