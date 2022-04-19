Губернатор Донецкой области Павел Кириленко подтвердил удар по Краматорску, который расположен менее чем в 50 км от линии фронта.

Разрушены объекты инфраструктуры, есть погибший и трое раненых. Об этом Кириленко сообщил у себя в Facebook.

Также Кириленко заявил, что во вторник, 19 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли еще три человека: в Краматорске, Авдеевке и Благодатном. Ранения получили 5 гражданских, в том числе один ребенок.

"К вечеру российская армия активизировалась на Торецком направлении. По состоянию на 20 часов известно, что повреждены 2 образовательных учреждения и жилые дома. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты опять обстреляли Харьков. Трое человек погибли, 16 - ранены.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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