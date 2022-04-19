Мэр Краматорска Александр Гончаренко заявил, что крупный промышленный город отделяет от линии боевых действий всего 45 км.

"45 километров. Ровно столько отделяет наш город от боевых действий. ВСУ сражаются как львы в лесах Амазонки (орфография автора - Ред.). Это титаны, на которых сейчас держится мировая чаша весов", написал Гончаренко.

Он снова призвал жителей как можно скорее эвакуироваться. Завтра, по его данным, из Покровска в 16:30 отправится поезд в Чоп.

Напомним, Зеленский объявил, что Россия начала битву за Донбасс.

Также мы писали, что секретарь СНБО сообщил о начале второй фазы наступления России на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.