Началась вторая фаза войны, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Много фейков сейчас распространяется о наступлении россиян. Началась вторая фаза войны, но скажу вам, что в ВСУ – все надежно. Верьте в нашу армию, она у нас очень сильная", – написал он.

Напомним, cекретарь СНБО считает, что Россия хочет захватить Донбасс до Пасхи.

Также мы писали, что российские войска пытаются прорвать оборону украинской армии на Изюмском направлении.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.