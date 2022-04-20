Сегодня из Мариуполя планируют эвакуировать 6 000 человек
Из Мариуполя сегодня, 20 апреля, по согласованному гуманитарному коридору планируется эвакуировать шесть тысяч человек.
Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
"Нужно еще поработать, чтобы коридор состоялся - то, что мы сегодня слышим о 90 автобусах и 6 тысячах граждан, которые смогут доехать до Запорожья, - это предварительно. В городе сейчас осталось более 100 тысяч человек, которые ждут эвакуацию. Где-то в течение часа станет ясно, состоится ли маршрут и поедут ли автобусы заполненными, а не пустыми", - сказал он.
Напомним, последние три дня эвакуировать местных жителей не получалось из-за отсутствия соглашения по гуманитарному коридору. Сегодня, как сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, такая договоренность появилась.
Также мы писали, что мэр Николаева призывает жителей эвакуироваться из города.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на Донбассе и возможных сценариях развития событий на войне в Украине.