Из Мариуполя сегодня, 20 апреля, по согласованному гуманитарному коридору планируется эвакуировать шесть тысяч человек.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Нужно еще поработать, чтобы коридор состоялся - то, что мы сегодня слышим о 90 автобусах и 6 тысячах граждан, которые смогут доехать до Запорожья, - это предварительно. В городе сейчас осталось более 100 тысяч человек, которые ждут эвакуацию. Где-то в течение часа станет ясно, состоится ли маршрут и поедут ли автобусы заполненными, а не пустыми", - сказал он.

Напомним, последние три дня эвакуировать местных жителей не получалось из-за отсутствия соглашения по гуманитарному коридору. Сегодня, как сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, такая договоренность появилась.

Также мы писали, что мэр Николаева призывает жителей эвакуироваться из города.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на Донбассе и возможных сценариях развития событий на войне в Украине.