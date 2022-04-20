На сегодня, 20 апреля, согласован гуманитарный коридор из Мариуполя для женщин, детей и пожилых людей.

Об этом сообщает вице-премьер Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

Сбор в Мариуполе с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.

Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.

Напомним, три дня гуманитарные коридоры в Украине не открывались из-за непрекращающихся обстрелов.

Также мы писали, что Гайдай призвал жителей Луганской области срочно эвакуироваться.

Кроме того, Терехов призвал жителей Харькова эвакуироваться из опасных районов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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