Сегодня из Мариуполя будут эвакуировать женщин, детей и пенсионеров. Маршрут гуманитарного коридора
На сегодня, 20 апреля, согласован гуманитарный коридор из Мариуполя для женщин, детей и пожилых людей.
Об этом сообщает вице-премьер Ирина Верещук в своем Telegram-канале.
Сбор в Мариуполе с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.
Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.
Напомним, три дня гуманитарные коридоры в Украине не открывались из-за непрекращающихся обстрелов.
Также мы писали, что Гайдай призвал жителей Луганской области срочно эвакуироваться.
Кроме того, Терехов призвал жителей Харькова эвакуироваться из опасных районов.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".
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