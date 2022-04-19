Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области срочно эвакуироваться. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Времени на раздумья не осталось. Решения следует принимать быстро", - написал Гайдай.

По его словам, назначены два эвакуационных поезда, на которых могут уехать жители из Донецкой и Луганской областей. Речь идет, как уточнила "Укрзализныця", о поездах: №45 Лозовая - Ужгород и №233 Покровск - Чоп. Время отправления можно узнать в справочной вокзала и на горячей линии 0 800 503 111.

Также Сергей Гайдай заявил, что этой ночью ВСУ отразили наступление в Рубежном и Попасной.

Напомним, Генштаб ВСУ и украинские власти говорят, что российские войска начали новое наступление на Донбассе.

Ранее, в связи с подготовкой наступления жителей Луганской области призвали срочно эвакуироваться на этой неделе.

Также мы писали, что Гайдай ранее заявил, что российские войска пытаются установить контроль над Попасной, Рубежным и Северодонецком.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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