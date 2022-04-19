В Украине во вторник, 19 апреля, не будут работать гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из-за непрекращающихся обстрелов со стороны противника.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в Telegram-канале.

"Продолжаются интенсивные обстрелы на Донбассе. По Мариуполю: россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска. Продолжаем сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях", - пишет Верещук.

Напомним, вчера гуманитарные коридоры в Украине для эвакуации также не работали.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.