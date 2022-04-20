В Мариуполе погибла 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая немецкую оккупацию.

Об этом сообщает в Twitter музей "Аушвиц-Биркенау".

"В 10 лет она пряталась от немцев в подвале в Мариуполе. Спустя 81 год она умерла в подвале в том же городе, прячась от российских войск", – сообщает музей концлагеря "Аушвиц-Биркенау".

В подвале своего дома, где Объедкова пряталась от бомбежек, она страдала от холода и нехватки воды и еды, рассказала ее дочь Лариса. Объедкова умерла 4 апреля, муж дочери похоронил ее в общественном парке Мариуполя, после чего семья смогла покинуть город.

"Не было ни воды, ни электричества, ни тепла, было невыносимо холодно. Мы жили как животные", - рассказала дочь Ванды.

Ванда Объедкова родилась в Мариуполе 8 декабря 1930 года. Ей было 10 лет, когда в октябре 1941 года в город вошли части вермахта и начались облавы на живших в городе евреев. После ареста матери Ванда смогла спрятаться в подвале дома.

"Она не могла кричать, именно это ее и спасло", - рассказала Лариса.

Мать Ванды расстреляли на окраине Мариуполя вместе с другими евреями города - по разным оценкам тогда были убиты от 9 до 16 тысяч евреев. Ванда оставалась в Мариуполе до освобождения города в 1943 году.

В 1998 году Объедкова рассказала о своей жизни и опыте Холокоста фонду USC Shoah.

"У нас дома была кассета с ее интервью. Но это все сгорело вместе с нашим домом", - рассказала дочь Ванды.

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