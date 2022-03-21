В Харькове после попадания снаряда в многоэтажный жилой дом погиб 96-летний узник нескольких концентрационных лагерей Борис Романченко

Об этом сообщила администрация мемориального комплекса Бухенвальд со ссылкой на его внучку.

Борис Романченко погиб в пятницу, 18 марта.

В 1942 году Романченко попал в концлагерь Бухенвальд, а в последующие три года прошел концлагеря Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Романченко выступал за то, чтобы люди помнили о нацистских преступлениях, и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора.

Напомним, по состоянию на 20 марта с начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории Харьковской области погибло по меньшей мере 266 гражданских, из которых 14 - дети.

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