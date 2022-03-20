Днем в воскресенье, 20 марта, в Киеве прозвучал мощный взрыв. После этого спасатели сообщили, что осколки сбитого снаряда упали на многоэтажку в Святошинском районе.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба спасателей.

По информации спасателей, в результате попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе 4-го этажа 10-этажного жилого дома и 2-х частных автомобилей. Пожар уже ликвидирован.

Сейчас спасатели эвакуируют жителей из здания. В настоящее время эвакуированы 6 человек. Информация о пострадавших уточняется.

Киевляне делятся видео с последствиями обстрела в социальных сетях.

Напомним, в воскресенье, 20 марта, российский флот обстрелял украинский Мариуполь.

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Беларусь вывезла из Украины своих дипломатов, Россия заявила об использовании в Украине новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", а Зеленского продолжили критиковать за антинатовскую риторику.

Кроме того, мы рассказывали, как аграрии накануне посевной ищут семена, удобрения и топливо и выйдут ли они вообще в поля.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних новостях о ситуации на фронте и вокруг украинско-российских переговоров.