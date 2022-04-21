Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военные нанесут удар по Крымскому мосту, как только у них появится такая возможность.

Об этом он сказал в эфире радио НВ.

У Данилова спросили, как он считает, может ли Украина ударить по Крымскому мосту, по которому РФ перебрасывает на полуостров помощь для своей армии.

"Если бы у нас была возможность (уничтожить Крымский мост - Ред.) мы бы это сделали. Если будет возможность это сделать - обязательно сделаем", - ответил Данилов.

Напомним, в Генштабе утром заявили, что войска РФ продолжают попытки продвинутся на востоке, а также не перестают наносить ракетно-бомбовые удары по всей Украине.

Также сообщалось, что почти все собранные для вторжения российские войска уже находятся в Украине, а это около 170 тысяч военных.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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