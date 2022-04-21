В ночь с 20 на 21 апреля американский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска добились незначительных успехов в продолжающемся наступлении на востоке Украины, захватив несколько небольших городов и продвинувшись к ключевым прифронтовым городам Рубежное и Попасная.

По оценкам института, в дальнейшем российские силы, вероятно, продолжат наступление на юго-восток от Изюма, на запад от Кременной и Попасной и на север от Донецка через Авдеевку. Также сообщается, что они увеличат масштабы наземных наступательных операций в ближайшие дни, но пока еще слишком рано говорить о том, насколько быстро они это сделают и насколько масштабными будут эти наступления. Также слишком рано оценивать, какими будут действия войск РФ на дуге от Изюма до Донецка.

В Институте изучения войны пишут, что оккупационные "власти" Мариуполя 20 апреля объявили, что 9 мая российские войска и силы "ДНР" проведут "парад победы" в Мариуполе. Поэтом до этой даты российские силы могут предпринять поспешные и плохо организованные наступательные действия по очистке "Азовстали".

Как сообщает институт, на Донбассе российские войска продолжают наступательные операции, сосредоточенные на Рубежном, Попасной и Марьинке, и, вероятно, 20 апреля захватили несколько окраин Северодонецка. 20 апреля российские войска также провели безуспешные атаки на север в направлении Темировки и Гуляйполя.

Российские силы продолжали обстрел районов Харьковской области и частично блокировали город Харьков 20 апреля. Украинский Генштаб заявил, что российские войска предприняли атаки южнее и юго-западнее Изюма с "частичным успехом", что указывает на локальные наступления, отмечают в организации.

Также войска РФ атаковали украинские позиции в Александровке к западу от Херсона и, возможно, добились незначительных успехов 20 апреля.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" рассказывала о событиях вчерашнего дня, 20 апреля.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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