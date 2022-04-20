Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о событиях на фронте в ходе брифинга в среду, 20 апреля. Он сообщил, какая ситуация сейчас в Харьковской, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также о поставках оружия в Украину.

Главное из брифинга Арестовича:

На Харьковщине идут бои - несколько населенных пунктов отбиты у противника;

Противник безуспешно пытался штурмовать Рубежное и Попасную;

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался продвигаться в районе Гуляйполя. ВСУ ведут активную маневренную оборону;

Мариуполь держится, идут бои в районе "Азовстали";

На Херсонском направлении враг пытается наступать в сторону Николаева;

Продолжает прибывать военная техника в Украину. "Авиационный парк Воздушных сил ВСУ несколько увеличился", - сказал Арестович.

Ранее сообщалось, что Германия втайне поставила в Украину противотанковые ракеты и Stinger.

Также мы писали, что США отправят в Украину еще семь самолетов с вооружением.

Вместе с тем, командование Воздушных Сил ВСУ опровергло заявление Пентагона о получении Украиной истребителей.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на Донбассе и возможных сценариях развития событий на войне в Украине.