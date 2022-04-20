В Германии признались, что втайне поставили в Украину противотанковые ракеты и Stinger
Германия поставила в Украину большое количество вооружений, о которых ранее не упоминалось публично.
Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет Reuters.
"Мы доставили противотанковые ракеты, "Стингеры" и другие вещи, о которых мы никогда не говорили публично", - заявила она.
Также Бербок сказала, что Германия будет обучать украинских военнослужащих "использованию и обслуживанию более совершенных систем, которые они могут получить от других стран".
Вместе с тем, она заявила, что поставки оружия в Украину не делают Германию участником войны.
Ранее Минобороны Германии заявляло, что не видит возможностей поставлять Украине тяжёлые вооружения.
Также ранее в Германии заявляли, что предоставление Украине тяжелого оружия не сделает ФРГ стороной войны.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на Донбассе и возможных сценариях развития событий на войне в Украине.