Германия поставила в Украину большое количество вооружений, о которых ранее не упоминалось публично.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет Reuters.

"Мы доставили противотанковые ракеты, "Стингеры" и другие вещи, о которых мы никогда не говорили публично", - заявила она.

Также Бербок сказала, что Германия будет обучать украинских военнослужащих "использованию и обслуживанию более совершенных систем, которые они могут получить от других стран".

Вместе с тем, она заявила, что поставки оружия в Украину не делают Германию участником войны.

Ранее Минобороны Германии заявляло, что не видит возможностей поставлять Украине тяжёлые вооружения.

Также ранее в Германии заявляли, что предоставление Украине тяжелого оружия не сделает ФРГ стороной войны.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на Донбассе и возможных сценариях развития событий на войне в Украине.