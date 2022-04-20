Представитель Бундесвера Маркус Лаубенталь выступил против поставок тяжелого вооружения Киеву. По его словам, германские БМП Marder необходимы для выполнения обязательств в составе формирований НАТО и не могут быть направлены Украине.

Об этом Лаубенталь заявил в эфире ZDF.

"Чтобы поддерживать военную мощь, а также проводить обучение, нам нужны системы вооружений", - заявил Лаубенталь.

Он напомнил, что германская боевая машина пехоты Marder необходима для выполнения различных обязательств в составе формирований Североатлантического альянса.

Если Marder будут направлены Киеву, "у бундесвера не останется ничего для Сил быстрого реагирования НАТО, если потребуется поддержка", заявил Лаубенталь. По его мнению, "в конце концов, это значительно ослабит обороноспособность".

Напомним, ранее в Германии заявили, что предоставление Украине тяжелого оружия не сделает ФРГ стороной войны.

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