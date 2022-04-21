Утром 21 апреля Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что войска РФ продолжают попытки продвинутся на востоке, а также не перестают наносить ракетно-бомбовые удары по всей Украине.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

В ней также говорится, что на Волынском, Полесском и Сиверском направлениях противник активных действий не проводил, изменений в состоянии и положении группировок его войск не обнаружено.

На Слобожанском направлении, по данным Генштаба, враг продолжает наращивать систему технического обеспечения.

Также по информации Генштаба ВСУ, в Балаклее раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для них оборудован в здании местной музыкальной школы. Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией, пишет Генштаб.

Кроме того, враг продолжает частичную блокировку и обстрелы города Харькова.

На Донецком и Таврическом направлениях, по данным Генштаба, противник и дальше производит артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.

"В Херсонской области захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. Одновременно, оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей. Продолжается террор населения", - пишет Генштаб ВСУ.

По его данным, в селе Золотая Балка Херсонской области представители российских войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что "зеленых коридоров" больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт.

"Кроме того, предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных Сил Украины, российские захватчики приступят к обстрелу населенного пункта. Оккупанты продолжают обход помещений, проводят обыски", - пишет Генштаб.

Также сообщается, что на Южнобугском направлении враг ведет обстрелы позиций наших войск.

По данным Генштаба, группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены четыре воздушных цели: три беспилотных летательных аппарата и одна крылатая ракета.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены один танк, десять единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, две единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами, пишет Генштаб.

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