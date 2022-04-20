В Луганской области не стихают обстрелы. Фото: t.me/luhanskaVTSA

В Луганской области продолжаются обстрелы. Ночью войска РФ обстреляли Новодружеск – в результате разрушены жилые дома, город остался без газа. 

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. 

"Пострадал городок, расположенный вплотную к Лисичанску – Новодружеск. После полуночи россияне открыли огонь по жилым домам. Загорелись два дома в центральной части города, сколько еще повреждено обломками и взрывной волной – устанавливаем. В городе перебит газопровод. Утром аварийная служба будет проверять, как быстро его можно отремонтировать. Несколько раз за ночь враг также обстрелял город Горское", - сообщил Гайдай.

По его словам, вчера пиротехниками ГСЧС в Лисичанске были проверены 10 домов, ранее оказывавшихся под обстрелами. В семи из них остатки взрывоопасных предметов не найдены. Своевременно обнаружили неразорванные реактивные снаряды в трех домах.

Относительно ситуации на линии фронта Сергей Гайдай резюмировал, что противник продолжает наступательные действия, чтобы продвинуться вглубь Попасной.

Гайдай - о ситуации в Луганской области

Гайдай - о ситуации в Луганской области

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