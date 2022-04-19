Российская армия повредила высоковольтную линию в Луганской области. В результате 215 населенных пунктов остались без электричества.

Об этом сообщает глава Луганской ВГА Сергей Гайдай в Telegram-канале.

"Ситуация критическая - свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города и села. Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется", - написал он.

Напомним, сегодня Гайдай призвал жителей Луганской области срочно эвакуироваться.

Также мы писали, что российские войска взяли под контроль Кременную.

Вместе с тем, сообщалось, что вчера в Луганской области войска РФ обстреляли Золотое.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.