На подконтрольной Украине части Луганской области осталось всего около 70 тысяч человек. Остальные эвакуировались из-за наступления РФ.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

Он также подтвердил, что наступление России началось. В разы усилилось количество обстрелов.

Тем временем в захваченной Кременной находятся россияне, но в остальных местах пробить украинскую оборону противник не может.

По словам Гайдая, в результате двухмесячных боев позиции ВСУ в Кременной были полностью разбиты, поэтому находиться там стало опасно и украинские военные отошли.

Ранее Гайдай сообщил, что почти вся Луганская область осталась без света.

Отметим, что сегодня в Украине не работали гуманитарные коридоры для эвакуации.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

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