Генштаб ВСУ обнародовал новые данные по потерям российских войск в Украине
Генштаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях российских войск с начала войны в Украине 24 февраля по состоянию на 21 апреля.
Личный состав - убит 21000 человек
Танки - 829 ед.
Боевые бронированные машины - 2118 ед.
Артиллерийские системы - 393 ед.
РСЗО - 136 ед.
Средства ПВО - 67 ед.
Самолеты - 172 ед.
Вертолеты - 151 ед.
Автомобильная техника - 1508 ед.
Корабли/катера - 8 ед.
Цистерны с ГСМ - 76.
БПЛА оперативно-тактического уровня- 166.
Специальная техника - 27.
Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
Напомним, в СНБО заявили, что ВСУ при возможности нанесут удар по Крымскому мосту.
Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.
Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".