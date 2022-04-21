Генштаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях российских войск с начала войны в Украине 24 февраля по состоянию на 21 апреля.

Личный состав - убит 21000 человек

Танки - 829 ед.

Боевые бронированные машины - 2118 ед.

Артиллерийские системы - 393 ед.

РСЗО - 136 ед.

Средства ПВО - 67 ед.

Самолеты - 172 ед.

Вертолеты - 151 ед.

Автомобильная техника - 1508 ед.

Корабли/катера - 8 ед.

Цистерны с ГСМ - 76.

БПЛА оперативно-тактического уровня- 166.

Специальная техника - ​​27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Напомним, в СНБО заявили, что ВСУ при возможности нанесут удар по Крымскому мосту.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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