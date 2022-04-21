По Запорожью зафиксировано два "прилета" российских ракет. Пострадавших нет.

Об этом сообщает областная администрация.

"Противник в очередной раз пытался повредить инфраструктуру города Запорожья путем ракетных ударов", - говорится в сообщении.

В то же время "Укрзализныця" сообщает, что после сегодняшнего ракетного удара по Запорожью взрывной волной и обломками оказались выбиты стекла в четырех вагонах поезда №119/120 Запорожье-Львов.

Также подтверждается информация, что никто не пострадал.

Из этого можно сделать предположение, что ракетный удар пришёлся на район железнодорожного вокзала. Именно в Запорожье приезжают эвакуационные рейсы из Мариуполя, чтобы потом люди разъехались по Украине на поезде.

Ранее в ОГА сообщили, что Россия обстреляла Гуляйполе под Запорожьем фосфорными боеприпасами.

А по данным разведки, россияне хотят устроить "мобилизацию" в захваченных районах Запорожской и Херсонской областей.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".