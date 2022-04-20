Россияне намерены устроить на занятых ими территориях Запорожской и Херсонской областей принудительную "мобилизацию", а также провести "референдумы".

Такие данные приводит Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей имеют целью объявление принудительной "мобилизации". После ее проведения ФСБ РФ планирует бросить "мобилизованных украинцев на самые горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов", - говорится в сообщении.

"Для проведения "референдумов" заранее собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения "гуманитарной помощи" или социальных выплат. В день "голосования" сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев", - говорят в ГУР.

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