Войска РФ обстреляли Николаев. Один человек погиб, двое получили ранения
Сегодня ночью российские войска снова обстреляли Николаев, в результате один человек погиб, а еще двое получили ранения.
Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким у себя в Facebook.
"У нас произошли обстрелы. Последствия мы ликвидируем. Один человек из трех, которые были ранены, погиб на операционном столе, не спасли", - сказал он.
Напомним вчера сообщалось, что Николаев находится под усиленными обстрелами.
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