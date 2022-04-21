Сегодня ночью российские войска снова обстреляли Николаев, в результате один человек погиб, а еще двое получили ранения.

Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким у себя в Facebook.

"У нас произошли обстрелы. Последствия мы ликвидируем. Один человек из трех, которые были ранены, погиб на операционном столе, не спасли", - сказал он.

Напомним вчера сообщалось, что Николаев находится под усиленными обстрелами.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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