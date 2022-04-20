Россия обстреливает Николаев. Жителей просят уйти в укрытие или хотя бы не подходить к окнам.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Сегодня днем сообщалось, что Николаев находится под усиленными обстрелами.

В городе по-прежнему нет воды, люди стоят в очередях за водой, которую привозят из Одессы.

Ранее Сенкевич призвал жителей эвакуироваться из города. По его словам, в ближайшее время не исключена попытка штурма Николаева российскими войсками. По его словам, в ближайшее время не исключена попытка штурма Николаева российскими войсками.

Мэр говорит, что Николаев подвергается обстрелам почти каждый день.

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